Bolu'da Beyaz Et Sektörü Kuraklıktan Etkileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bolu'da Beyaz Et Sektörü Kuraklıktan Etkileniyor

24.12.2025 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Alemdar, kuraklık nedeniyle beyaz et üretiminin tehdit altında olduğunu belirtti.

BOLU Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 35'ini karşılayan kentteki beyaz et sektörünün kuraklıktan etkileneceğini belirterek, "Susuzluğun bu sektörü de etkileyeceğini öngörmekteyiz. Yağmur ve kar suyu hasadı yapılmak suretiyle göletleri oluşturulmalı ve mümkünse kapalı havuzlar yapılmalı" dedi.

Bolu, beyaz et sektöründeki üretimiyle Türkiye ihtiyacının yüzde 35'ini karşılıyor. İklim değişikliği ve artan kuraklık, kentte faaliyet gösteren beyaz et üreticilerini olumsuz etkiledi. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, üretimin etkilenmemesi için önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün Bolu'da köylerde yaşayan hala köylü halkımız, girişimcimiz varsa bunun en önemli sebebi tavukçuluk, beyaz et sektörüdür. Beyaz et sektörünün sağlamış olduğu iş imkanı sayesinde bizim köylerdeki nüfusumuzun büyük bir kısmı buradan ekmek yediği, buradan gelir elde ettiği için köylerde kalmıştır. Türkiye'nin beyaz et ihtiyacının yüzde 35'inin karşılandığını düşündüğümüzde ve bu sektörden de üretici anlamda çok fazla insanımızın istihdam sağladığını ve gelir elde ettiğini düşündüğümüzde önümüzdeki dönemde susuzluğun bu sektörü de etkileyeceğini öngörmekteyiz" diye konuştu.

'KAPALI HAVUZLAR YAPILMALI'

Alemdar, kapalı havuz sistemleri ve yağmur hasadı yapılması gerektiğini ifade ederek, "Tavukçuluk sektöründeki su ihtiyacını karşılamak amacıyla bir fizibilite çalışması yapılmak suretiyle belirli yerlerde tavukçuluk sektörünün üretim testlerinin yoğun olduğu belirli yerlerde yağmur ve kar suyu hasadı yapılmak suretiyle göletleri oluşturulmalı ve mümkünse kapalı havuzlar yapılmalı ve buradaki sular tavukçuluk sektöründe arıtılarak kullanılmalıdır. Bu tavukçuluk sektörünün geleceği açısından çok değerlidir" ifadelerini kullandı.

Haber - Kamera: Oğuzhan EKE/ BOLU,

Kaynak: DHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Beyaz Et Sektörü Kuraklıktan Etkileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 05:29:10. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Beyaz Et Sektörü Kuraklıktan Etkileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.