Bolu\'da İftar Protokolü İmzalandı

Bolu'da ramazan ayında verilecek iftar programlarının düzenlenmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Bolu Şubesi ve Yıltaş Vakfı arasında, ramazan ayı boyunca iftar programlarının düzenlenmesine yönelik işbirliği protokolünün imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın başkanlığında, Yıltaş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldırım, İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bolu Şube Başkanı Hüseyin Demirtaş ile Bolu İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yasin Yeşil tarafından imzalanan protokol kapsamında, birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu pekiştiren iftar programlarının planlanması ve uygulanmasına yönelik ortak çalışmaların yürütüleceği ifade edildi.

Bolu'da spor müsabakaları devam ediyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karaçayır Bilardo Salonu'nda düzenlenen İl Birinciliği Müsabakalarının 33 sporcu ve 17 hakeminin katılımıyla başladığı bildirildi.

Açıklamada, müsabakaların 10 Şubat'ta oynanacak final maçlarıyla tamamlanacağı kaydedildi.

Okul Sporları Hentbol Yıldızlar Yarı Final Müsabakalarının Bolu'da başladığı aktarılan açıklamada, açılış seremonisinin 8 erkek ve 8 kadın takımında mücadele edecek 130 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.