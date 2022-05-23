Bolu'da ikinci kattan düşen asansördeki yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da ikinci kattan düşen asansördeki yaşlı kadın yaralandı

23.05.2022 10:24
Bolu'da ikinci kattan düşen asansördeki yaşlı kadın yaralandı

Bolu'da asansörün düşmesi sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da asansörün düşmesi sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Mahallesi Seda Sokak'ta 3 katlı apartmanda yaşayan Nezaket U. (71), ikinci kattan binanın dış cephesindeki asansöre binmek istedi.

Bu sırada halatın kopmasıyla zemine düşen kadın yaralandı.

Asansör kabininin kapısını açamayan apartman sakinleri, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerince asansörden çıkarılan Nezaket U'nun her iki ayağında da kırık oluştuğu belirlendi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Bolu'da ikinci kattan düşen asansördeki yaşlı kadın yaralandı
Bolu'da ikinci kattan düşen asansördeki yaşlı kadın yaralandı

YORUMLAR
500
Halatı kopan yük asansörüyle yere çakılan kadın yaralandı Halatı kopan yük asansörüyle yere çakılan kadın yaralandı Bolu'dan kısa kısa Bolu'dan kısa kısa
Kaynak: AA

İtfaiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da ikinci kattan düşen asansördeki yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Teşkilat dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yıldırım, Şirket'in elinden kurtulabildi mi?
10:31 Kırıkkale'de yapılan kazıda Anadolu'nun en eski saraylarından biri keşfedildi, dünyanın en eski cam şişesi bulundu
10:25 Düğün yapan Demet Evgar, bekar kadınlara çiçek atmak yerine mesir macunu dağıttı
10:17 Memur ve emeklinin temmuzda alacağı zam tutarı belli oluyor: Yüzde 40'u bulacak
10:16 Tıbbi yeterliliği olmayan sünnetçi 4 yaşındaki çocuğun cinsel organının yarısından fazlasını kesti
10:13 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 57,92'ye, dolar tahminini ise 17,57'ye yükseltti
10:06 Henüz nesli tükenmiş sayılmayan 500'den fazla "kayıp" hayvan türü var
10:01 Halkalı-Bahçeşehir seferleri başladı: 13,5 kilometrelik mesafede yolculuk 22 dakika sürecek
09:58 Firari FETÖ'cü eski futbolcu Arif Erdem, 1,5 yıl sonra New York'ta görüntülendi
09:52 Hekim göçü durdurulamıyor! Kaliteli hekim sıkıntısı kapıda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 10:43:04. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da ikinci kattan düşen asansördeki yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement