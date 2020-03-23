Bolu'da işçi servisi şarampole devrildi: 10 yaralı - Son Dakika

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Bolu'da işçi servisi şarampole devrildi: 10 yaralı
6 saat önce
Bolu'nun Göynük ilçesinde, işçi servisinin şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde, işçi servisinin şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 AAK 717 plakalı midibüs, Karaardıç Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 10 işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:56 Kaynak: AA
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