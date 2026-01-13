Bolu'da Kar Yağışı Şehir Merkeziyi Beyaza Bürüdü

BOLU, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinin karla kaplı görüntüsü dronla görüntülendi.

Kent merkezinde sabah erken saatlerden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaştı. Belediye ekipleri kentin ana arterleri üzerinde kar küreme çalışması yaptı. Beyaz örtüyle kaplanan kent merkezi dronla görüntülendi.

HABER: Mutlu YUCA/BOLU,