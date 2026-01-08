Bolu'da Kar Yağışı Sonrası Nalbur Ziyareti - Son Dakika
Bolu'da Kar Yağışı Sonrası Nalbur Ziyareti

Bolu'da Kar Yağışı Sonrası Nalbur Ziyareti
08.01.2026 12:48
Bolu'da yoğun kar yağışının ardından kar küreği satışları yüzde 70 arttı, nalburlar talan edildi.

Bolu'da son 5 yılın en yoğun kar yağışının ardından vatandaşlar nalburlara akın etti. Kar kalınlığının kent merkezinde 65 santimetreyi geçtiği şehirde kar küreği satışları yüzde 70 oranında arttı.

Bolu'da geçtiğimiz hafta 6 gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 65 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye kadar ulaştı. Son 5 yılın en şiddetli kışının yaşandığı kentte araçlar, çatılar ve yollar karla kaplandı. Yağışın durmasının ardından vatandaşlar, çatılarda biriken karları temizlemek, kara gömülen araçlarını çıkarmak ve buzlanan iş yeri önlerini açmak için nalburların yolunu tuttu. Yoğun talep nedeniyle nalburlarda kar kürekleri 'yok' sattı.

"Şimdi devamlı kürek veriyoruz"

Çocukluğundan bu yana nalbur dükkanında çalışan 26 yaşındaki Mustafa Öztürk, kar yağışının ardından satışlarda ciddi bir artış yaşandığını belirterek, "Bolu'da geçen hafta epey bir kar yağışı oldu. Burada tabii vatandaş olarak biraz hazırlıksız yakalandık ama biz köylüye de epeydir kürek verdiğimiz için elimizde kürek vardı. Küreklerin saplarıyla beraber satışlarında epey bir artış oldu. Fiyatlarda çok fazla bir artış olmadı. Yeni gelen siparişlerimize biraz artış var. Bu arada biz diğer nalbur arkadaşlara da yardım etmeye çalışıyoruz. Onlara da dayanışma açısından toptan verdiğimiz oldu. Vatandaş olarak tabii memnun kaldılarsa bizim için önemli olan odur. Yüzde 70'e yakın artış oldu. Şimdi devamlı kürek veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Plastik kürek daha fazla tercih edildi"

Vatandaşların ağır olmasından kaynaklı metal kürek tercih etmediklerini, onun yerine plastik küreklere yöneldiklerini vurgulayan Öztürk, "Burada buğday koymaya, damda kullanmaya, ağıllarda kullanmaya alıyorlar. O konuda kar küreğimiz çok kalmadı ama öbür küreklerde de azalma var. Ağır olmasın diye şimdi metal küreği çok fazla alan olmadı. Plastik kürek daha fazla tercih edildi. Daha çok çarşamba günü hava biraz soğuk olduğu için kar biraz buza çaldı. O sırada biraz metal uçlu kürek isteyenler oldu ama elimde yoktu. Daha çok geniş kürekleri tercih ediyorlar. Daha fazla kar atmak istiyorlar. Bir de bu çatıları temizlemek için gelberi dediğimiz çekme kürekler var. Bunların büyüklerinden istiyorlar, itmeye uygun olanları istiyorlar. Ayrıca ucu demirli kürek istiyorlar" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

