Bolu\'da Kaza: 10 Yaralı

Bolu- Mudurnu kara yolunda otomobil ile minibüsün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolunda Yazılar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 ABY 992 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeniyle yolda ters istikamete döndü. Aynı istikamette seyreden Bolu-Mudurnu arası yolcu taşımacılığı yapan 14 ABF 226 plakalı minibüs, yolda ters dönen otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından şehirdeki hastanelere sevk edildi. Kazada ağır yaralanan A.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BOLU