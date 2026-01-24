Bolu'da Motosiklet Hırsızlığı - Son Dakika
3. Sayfa

Bolu'da Motosiklet Hırsızlığı

Bolu\'da Motosiklet Hırsızlığı
24.01.2026 15:08
Bolu'da hırsızlar çaldıkları motosikleti çalıştıramayınca dört sokak uzakta bırakıp kaçtı.

Bolu'da gece saatlerinde çaldıkları motosikleti çalıştıramayan hırsızlar, aracı evden dört sokak uzaklıkta zarar vererek bıraktı.

Olay, Semerkant Mahallesi Mürteza Bey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen hırsızlar, Ergün Baştürk'e ait motosikleti evinin önünden çaldı. Sabah saatlerinde dükkan açmak için evden çıkan Baştürk'ün oğlu, motosikletin yerinde olmadığını fark ederek durumu babasına bildirdi. Motosikletinin çalındığını anlayan Ergün Baştürk, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda motosiklet, evin yaklaşık dört sokak aşağısında bulundu. Hırsızların motosikleti çalıştıramayınca çeşitli yerlerinden zarar vererek bıraktıkları belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri de motosiklet üzerinde incelemelerde bulundu.

"Hemen karakola gidip şikayetçi oldum"

Motor sahibi Ergün Baştürk, "Dün saat 23.00 sıralarında motorum evimin önündeydi. Sabah çocuğum dükkanı açmaya giderken motorun olmadığını söyledi. Hemen karakola gidip şikayetçi oldum. Motor evime yakın bir yerde bulundu ama zarar vermişler, kırmışlar" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Güvenlik, Bolu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Motosiklet Hırsızlığı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bolu'da Motosiklet Hırsızlığı - Son Dakika
