Bolu'da orman yangını (1) - Son Dakika
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Bolu'da orman yangını (1)

30.05.2022 16:45
Bolu'da orman yangını (1)

BOLU'nun Göynük ilçesine bağlı Demirhanlar köyü mevkisinde orman yangını çıktı.

BOLU'nun Göynük ilçesine bağlı Demirhanlar köyü mevkisinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Göynük'ün Demirhanlar köyü mevkisindeki ormanda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Göynük ve Mudurnu'dan itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmalarına köylüler de tankerlerle destek oldu. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


Bolu'da orman yangını (1)
Bolu'da orman yangını (1)
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Bolu'da orman yangını Bolu'da orman yangını Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: DHA

Göynük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da orman yangını (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da orman yangını (1) - Son Dakika
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