Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi

Bolu'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki bir adrese tarihi eser operasyonu düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, heykel, 2 sütun kaide ile tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.