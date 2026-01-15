Bolu\'da Tabancalı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralı

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, daha önce bıçaklı kavga nedeniyle husumetli olduğu Yusuf T. (37) tarafından tabancayla vurulan Doğuş K., ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Taşkesti beldesinde meydana geldi. Aralarında bıçaklı kavga nedeniyle husumet olduğu belirtilen Doğuş K., beldede esnaf olan Yusuf T.'yi tabancayla vurdu. Yusuf T. vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yusuf T., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yusuf T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından kaçan Doğuş K., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin kaçtığı aracın sürücüsü ve akrabası olduğu belirtilen Turgut K. de gözaltına alındı. Doğuş K. ile Yusuf T.'nin daha önce birlikte ortak iş yaptıkları bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.