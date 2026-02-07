Bolu\'da Takla Atan Otomobilde 4 Yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
D-750 kara yolu üzerinden Ankara'dan Gerede istikametine seyreden A.İ.S. idaresindeki 06 FV 9278 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aktaş mevkisinde yoldan çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
