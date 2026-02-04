Bolu'da Tarım Destekleri Artıyor - Son Dakika
Bolu'da Tarım Destekleri Artıyor

Bolu\'da Tarım Destekleri Artıyor
04.02.2026 11:22
Bolu'da tarım ve hayvancılığın desteklenmesi için büyük mali yardımlar sağlanıyor.

Bolu'da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla desteklemeler sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleme politikaları doğrultusunda, Valilik koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere bitkisel üretim, hayvancılık ve kırsal kalkınma başlıkları altında önemli mali destekler sağlandığı bildirildi.

Üretim öncelikleri ve uygulama esasları çerçevesinde Bolu'da çiftçilere sağlanan destekleme tutarlarının yıllar itibarıyla artış gösterdiği ifade edilen açıklamada, "Bu kapsamda üreticilerimize 2020 yılında 88 milyon 900 bin lira, 2021 yılında 81 milyon 800 bin lira, 2022 yılında 117 milyon 800 bin lira, 2023 yılında 152 milyon lira, 2024 yılında 241 milyon 800 bin lira ve 2025 yılında ise 329 milyon 700 bin lira destekleme ödemesi yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bitkisel üretimde mazot ve gübre destekleri, sertifikalı tohum ve fidan, organik tarım ile fark ödemesi desteklerinin uygulandığı kaydedilen açıklamada, hayvansal üretimde ise buzağı, çiğ süt, arılı kovan ve besilik erkek sığır desteklerinin yanı sıra çoban istihdamı ve hayvan hastalıkları tazminatlarının da sürdürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, sağlanan desteklerle Bolu'da tarımsal üretimin artırılmasının, üreticilerin gelir seviyesinin yükseltilmesinin ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Tarım Destekleri Artıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Bolu'da Tarım Destekleri Artıyor - Son Dakika
