Bolu\'da Trafik Kazası ve Çalınan Motosiklet

Bolu'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gölcük Bulvarı üzerinde İ.E. idaresindeki E.H. 840 plakalı otomobil ile İ.İ. yönetimindeki 14 NA 087 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, İ.İ'nin kullandığı otomobilde bulunan M.R. yaralandı, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Çalınan motosiklet 5 sokak ötede bulundu

Bolu'da gece saatlerinde çalınan motosiklet, 5 sokak ötedeki eski araçların park edildiği arazide bulundu.

Semerkant Mahallesi Semerkant Caddesi'nde yaşayan E.B, akşam saatlerinde evinin önüne park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Araştırmada motosiklet, çalındığı yerden yaklaşık 5 sokak uzaklıktaki Mürteza Bey Sokak üzerindeki eski araçların park edildiği arazide terk edilmiş halde bulundu.

Motosikleti sahibine teslim eden polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.