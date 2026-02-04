Bolu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı

Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda bonzai, sigara kağıdı, esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da huzur ve güvenliğin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 26 Ocak-1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 35,21 gram esrar, 2,83 gram bonzai maddesi, 24 adet sigara kağıdı ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin 11 ayrı adrese gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 15 şüpheli gözaltına alındı. - BOLU