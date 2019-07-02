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Bolu'da yangın

25 dakika önce

Bolu'da hindi kümesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Bolu'da hindi kümesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tokmaklar köyünde İlyas Öztürk'e ait 2 bin 200 hindinin bulunduğu kümeste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İlyas Öztürk ve yakınları çıkan yangını yangın tüpleri ile söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Çıkan yangında hindiler telef olmaktan kurtarılırken, kümeste maddi hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:27 Kaynak: AA
İtfaiye, Bolu, Güncel
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