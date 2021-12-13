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Son dakika: Yolcu otobüsüyle çarpışan traktörün sürücüsü öldü - Güvenlik kamerası - Son Dakika

Son dakika: Yolcu otobüsüyle çarpışan traktörün sürücüsü öldü - Güvenlik kamerası

13.12.2021 14:02

Edinilen son dakika haberine göre Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan traktörün sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan traktörün sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

D-100 kara yolunun Yeniçağa kesiminde Seyit Ahmet Kaya (84) idaresindeki 14 DV 189 plakalı traktör, aynı yönde seyreden N.D'nin kullandığı Kamil Koç firmasına ait 14 FJ 014 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada traktörde sıkışan sürücü vatandaşların desteğiyle kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Yara almadan kurtulan yolcular ise başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Son dakika: Yolcu otobüsüyle çarpışan traktörün sürücüsü öldü - Güvenlik kamerası
Son dakika: Yolcu otobüsüyle çarpışan traktörün sürücüsü öldü - Güvenlik kamerası
Son dakika: Yolcu otobüsüyle çarpışan traktörün sürücüsü öldü - Güvenlik kamerası
Son dakika: Yolcu otobüsüyle çarpışan traktörün sürücüsü öldü - Güvenlik kamerası
Son dakika: Yolcu otobüsüyle çarpışan traktörün sürücüsü öldü - Güvenlik kamerası
Son dakika: Yolcu otobüsüyle çarpışan traktörün sürücüsü öldü - Güvenlik kamerası
Son dakika: Yolcu otobüsüyle çarpışan traktörün sürücüsü öldü - Güvenlik kamerası
Son dakika: Yolcu otobüsüyle çarpışan traktörün sürücüsü öldü - Güvenlik kamerası
Son dakika: Yolcu otobüsüyle çarpışan traktörün sürücüsü öldü - Güvenlik kamerası

Seyit Ahmet, Yeniçağa, Traktör, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Yolcu otobüsüyle çarpışan traktörün sürücüsü öldü - Güvenlik kamerası - Son Dakika


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