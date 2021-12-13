Son dakika: Yolcu otobüsüyle çarpışan traktörün sürücüsü öldü - Güvenlik kamerası - Son Dakika

Yara almadan kurtulan yolcular ise başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu görüntülerin uzaylılara ait olduğu iddia ediiliyor

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