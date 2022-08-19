Sudan zehirlenmelerin yaşandığı köyü terk ettiler - Son Dakika
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Sudan zehirlenmelerin yaşandığı köyü terk ettiler

19.08.2022 15:04
Sudan zehirlenmelerin yaşandığı köyü terk ettiler

BOLU'da, zehirlenme vakasında 1 kişinin öldüğü, 141 kişinin de hastaneye kaldırıldığı Yuva köyünde oturanlar, evlerini terk etti.

BOLU'da, zehirlenme vakasında 1 kişinin öldüğü, 141 kişinin de hastaneye kaldırıldığı Yuva köyünde oturanlar, evlerini terk etti. Vatandaşların büyük çoğunluğu yaylalardaki ve şehir merkezindeki evlerine gitti. Köyde kirada oturan vatandaşlar da farklı bir yere taşınmak için yeni ev arayışlarına girdi.

Merkeze bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde Kurban Bayramı ile birlikte başlayan zehirlenme vakalarında 1 kişi öldü, 141 kişi de hastanelerde tedaviye alındı. Halen tedavileri süren 4'ü yoğun bakımda, 17 kişinin durumlarının iyiye gittiği belirtildi. Köyde bulunan su depolarında yapılan temizlik ve klorlama çalışmalarının ardından vatandaşların evlerine sular yeniden verilmeye başladı. Ancak buna rağmen şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaması istendi. Vatandaşlar, içme suyu ihtiyacını dışarıdan getirilen hazır sularla karşılarken, diğer ihtiyaçlarında ise şebeke suyunu kullanıyor.

KÖYDE SESSİZLİK HAKİMŞebeke suyunu kullanma konusunda tedirginlik yaşayan vatandaşlar, yaylalarda ve şehir merkezlerinde bulunan evlerine gitti. Köyde kirada oturan vatandaşlar da başka bir yerde yeni ev arayışlarına başladı. Sessizliğin hakim olduğu köyde kalan vatandaşlar ise tekrar eski günlerine dönmeyi bekliyor.'UYGUN EV BULURSAM GİDERİM' Sudan zehirlendiği için kızı hastanede tedavi gören Metin Vazakoğlu, "Kızım da hasta. Ankara'da tedavisi devam ediyor. Diyalizden yeni çıktı. Normal servise alındı. Ben burada kirada oturuyorum. Uygun kiralı başka bir yerde ev bulabilirsem çıkacağım. Buradan gideceğim. Suları dışarıdan getiriyorum. Arabanın bagajına koyup götürüyorum o şekilde kullanıyoruz. Evde sular akıyor ama kullanmıyoruz. İnsan korkuyor artık. Suya bile dokunmaktan korkuyoruz. Neden zehirlenme olduğu belli değil. Kızım da ben de bütün aile olarak suyu kullanıyorduk. Bize bir şey olmadı, kızım rahatsızlandı. Bir sürü komşum hastalandı. Burada sadece evi olanlar kaldı ya da hastası olmayanlar kaldı. Geri kalanlar bıraktı burayı, gittiler. Evlerde kimse yok. Herkes komşusuna, akrabasına gitti. Çoluğunu çocuğunu akrabalarına bıraktı. Benim çocuğum ağabeyimde duruyor. Yaylalarda evi olanlar oraya gitti. Herkes tedirgin şu an. Suyu kullanmıyorum ben" diye konuştu.

İçme suyu ihtiyacını dışardan, diğer ihtiyaçlarını ise şebeke suyundan karşıladıklarını söyleyen Serhat Çakıoğlu ise "İçme suları şu anda dağıtılmakta. Şebeke hattından su evlere geliyor. Evlerimizde kullanıyoruz ama içmiyoruz. İçme sularını hazır kullanıyoruz. Duş ya da el yüz yıkama gibi şeylerde şebeke suyunu kullanıyoruz. Gidenler var" dedi.


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Kaynak: DHA

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