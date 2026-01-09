Bolu Dağı'nda Kar Yağışı ve Sis

BOLU Dağı geçişinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Sis nedeniyle de görüş mesafesi, yaklaşık 30 metreye düştü.

Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahı Bolu Dağı'nda gece saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaştı. Sabah saatlerinde aralıklarla hafif kar yağışı etkili olurken, sis nedeniyle de görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Bolu Dağı geçişinde ulaşımda aksamalar yaşanmazken, Karayolları ekipleri gizli buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yaptı.