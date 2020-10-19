Bolu Dağı'nda sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü - Son Dakika

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor. D-100 kara yolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü. Otoyol kenarındaki sis ikaz lambaları da yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Bölgede ayrıca sağanak da etkisini gösterdi.

Araçlar, görüş mesafesinin düşmesiyle yavaş ilerlerken, bölgedeki sis etkisini sürdürüyor.