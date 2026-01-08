Bolu Dağı\'nda Zincir Bulundurmayanlara Ceza

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde ticari araçlara yönelik denetiminde zincir bulundurmayan sürücü ve araç sahiplerine ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bölgede gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışı öncesinde denetim gerçekleştirdi.

İstanbul ve Ankara arasında en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Bolu Dağı geçişinde yapılan denetimlerde, kamyon, tır ile yolcu taşımacılığı yapan otobüs, midibüs ve minibüsler kontrol edildi.

Araçların kış lastikleri olup olmadığı ile diş derinliğini kontrol eden ekipler, sürücülere araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurup bulundurmadıklarını sordu.

Araçlarında zincir bulundurmayan 11 sürücü ve 9 araç sahibine toplam 24 bin 920 lira ceza uygulandı.