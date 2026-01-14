Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeyken otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı Viyadükleri mevkisinde seyreden H.Ç. yönetimindeki 34 MMK 62 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Yangın, olay yerine gelen Bolu Dağı Tüneli İtfaiye ekiplerince söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı Tüneli'nde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?