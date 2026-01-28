Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Görevinden Ayrıldı - Son Dakika
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Görevinden Ayrıldı

28.01.2026 12:49
Fatih Öncü, darp iddiaları ve soruşturma nedeniyle görevden ayrıldığını açıkladı.

BOLU İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, bir kadın öğretmenin eşi tarafından makamında darbedildikten sonra hakkındaki iddialarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmasının ardından görevinden ayrıldı.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, geçen ay makamına gelen kadın öğretmenin eşi ile aralarında tartışma yaşandı. Kadın öğretmenin eşi, tartıştığı Öncü'yü makamında darbetti. Yaşanan olayın ardından Öncü, izine ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaşanan kavga ve kadın öğretmenin eşinin Öncü hakkındaki iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Müdürü Öncü, bakanlık tarafından hakkında soruşturma başlatılması nedeniyle sanal medya hesabından görevinden ayrıldığını duyurdu.

Fatih Öncü, sanal medyadaki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, "Göreve başladığım ilk günden itibaren Bolu'muzun evlatlarına daha aydınlık bir gelecek sunmak, eğitimde kaliteyi ve başarıyı sürdürülebilir biçimde yükseltmek amacıyla; büyük bir sorumluluk bilinci, meslek ahlakı ve kamu hizmeti anlayışıyla görev yaptım. İl Milli Eğitim teşkilatı olarak, şehrimizin eğitim camiasıyla birlikte yürüttüğümüz tüm çalışmalarda temel hedefimiz; devletimizin bizlere tevdi ettiği görevi layıkıyla yerine getirmek olmuştur. Son günlerde şahsım ve temsil ettiğim makamla ilgili kamuoyuna yansıyan bazı iddialar ve değerlendirmeler nedeniyle yürütülen idari sürecin, hiçbir şüpheye mahal bırakmaksızın, sağlıklı, şeffaf ve objektif şekilde ilerlemesi büyük önem arz etmektedir. Eğitim gibi toplumsal değeri yüksek bir alanın, polemik ve spekülasyonlarla anılmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu çerçevede; yürütülen inceleme ve değerlendirme sürecinin selameti, kurumumuzun kurumsal yapısının korunması ve sürecin sağlıklı şekilde sonuçlandırılabilmesi amacıyla, kendi talebimle Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevimden ayrılarak, Bakanlığımız merkez teşkilatında görevlendirilme talebinde bulunmuş bulunmaktayım. Yürütülen çalışmalar neticesinde gerçeğin en kısa sürede ortaya çıkacağına olan inancım tamdır" dedi.

Kaynak: DHA

