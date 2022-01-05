Bolu Orman Bölge Müdürü Şentürk'ten Göynük'e ziyaret - Son Dakika

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Göynük Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Göreve yeni atanan Şentük, tanışma ziyaretleri kapsamında Göynük Orman İşletme Müdürlüğünde görevli personelle bir araya geldi.

İşletme Müdürü Yüksel Özcan ve bölge şefleri tarafından karşılanan Şentürk, ormanların bakım ve korunması için çalışan işletme şefi ve orman muhafaza memurlarından, 182 yıllık önemli geçmişi olan bir kurumu temsil ettiklerini unutmamalarını istedi.

Şentürk, daha sonra Göynük'teki Akşemseddin Türbesi ile Çubuk Gölü'nü ziyaret etti.