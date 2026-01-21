Bolu Yangınında Bir Yıl: Adalet Bakanı'nın Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bolu Yangınında Bir Yıl: Adalet Bakanı'nın Açıklamaları

21.01.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Tunç, Bolu Kartalkaya otel yangınında hayatını kaybedenleri anarak yargı sürecini aktardı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasının birinci yılında, "Kamu görevlileri yönünden ilgili bakanlıklarca soruşturma izni verilmiş olup yargı süreci devam etmektedir. Üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin kaybettiğimiz canların yüreğimizdeki acısı hiçbir zaman dinmeyecektir" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Millet olarak hepimizi derinden üzen Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı, vefatlarının birinci yılında rahmetle anıyor; ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyorum.

78 canımızı kaybettiğimiz yangının hemen ardından başlatılan adli soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmüştür. Tüm detaylar titizlikle incelenmiş, ülkemize büyük acı yaşatan yangın faciasında sorumluluğu bulunanlar adalet önüne çıkarılmış ve yargılama süreçleri titizlikle takip edilmiştir.

32 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiş olup Bolu Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada; 11 şüphelinin 'olası kastla öldürme' suçundan 34 kez müebbet hapis cezası ve 44 kez 24 yıl 11 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 17 şüphelinin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 18 yıl ile 22 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası ile cezalandırılmasına, 1 şüphelinin 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, 22 şüphelinin hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Kamu görevlileri yönünden ilgili bakanlıklarca soruşturma izni verilmiş olup yargı süreci devam etmektedir.

Üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin kaybettiğimiz canların yüreğimizdeki acısı hiçbir zaman dinmeyecektir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyor, ailelerine metanet diliyorum."

Kaynak: ANKA

Kartalkaya, Güncel, Yargı, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Yangınında Bir Yıl: Adalet Bakanı'nın Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’ın ’’Dünyayı değiştirecek’’ denilen konuşması başladı
Trump'ın ''Dünyayı değiştirecek'' denilen konuşması başladı
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:24:31. #7.11#
SON DAKİKA: Bolu Yangınında Bir Yıl: Adalet Bakanı'nın Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.