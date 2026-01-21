Bolu Yangınında Bir Yıl: Adalet Bakanı'nın Açıklamaları

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasının birinci yılında, "Kamu görevlileri yönünden ilgili bakanlıklarca soruşturma izni verilmiş olup yargı süreci devam etmektedir. Üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin kaybettiğimiz canların yüreğimizdeki acısı hiçbir zaman dinmeyecektir" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Millet olarak hepimizi derinden üzen Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı, vefatlarının birinci yılında rahmetle anıyor; ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyorum.

78 canımızı kaybettiğimiz yangının hemen ardından başlatılan adli soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmüştür. Tüm detaylar titizlikle incelenmiş, ülkemize büyük acı yaşatan yangın faciasında sorumluluğu bulunanlar adalet önüne çıkarılmış ve yargılama süreçleri titizlikle takip edilmiştir.

32 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiş olup Bolu Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada; 11 şüphelinin 'olası kastla öldürme' suçundan 34 kez müebbet hapis cezası ve 44 kez 24 yıl 11 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 17 şüphelinin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 18 yıl ile 22 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası ile cezalandırılmasına, 1 şüphelinin 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, 22 şüphelinin hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Kamu görevlileri yönünden ilgili bakanlıklarca soruşturma izni verilmiş olup yargı süreci devam etmektedir.

Üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin kaybettiğimiz canların yüreğimizdeki acısı hiçbir zaman dinmeyecektir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyor, ailelerine metanet diliyorum."