Boluspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig'in 31. haftasında yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor'a konuk olacak Beypiliç Boluspor, hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor'a konuk olacak Beypiliç Boluspor, hazırlıklarını tamamladı. Ligde 35 puanla 12. sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, teknik direktör Reha Kemal Erginer yönetiminde kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde son çalışmasını yaptı. Futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren idmanda taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Beypiliç Boluspor, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

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