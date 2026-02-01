Boluspor'dan Sakaryaspor'a 2-0'lık Zafer - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Boluspor'dan Sakaryaspor'a 2-0'lık Zafer

Boluspor\'dan Sakaryaspor\'a 2-0\'lık Zafer
01.02.2026 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boluspor, Sakaryaspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktör Güneş, yeni takviyelerle daha iyi bir takım hedefliyor.

Trendyol 1. Lig'in 23'üncü haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-0 yenen Boluspor'da teknik direktör Erdal Güneş, "Aramıza katılacak yeni arkadaşlarla hedefe odaklanmış, daha mücadeleci, daha iyi bir Boluspor izletiriz diye temenni ediyorum." dedi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, nasıl bir kulübe, camiaya geldiğinin farkında olduğunu, Boluspor'da çalışmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Güneş, "Karşımızdaki rakibin ne kadar güçlü olduğunun, hedeflerinin farklı olduğunun farkındaydık. Sezon başında farklı hedeflerle kurulmuş bir Sakaryaspor vardı ama son haftalarda kadronun karşılığı olmayan bir sıralamadaydı." diye konuştu.

Güneş, Sakaryaspor'un devre arasında çok ciddi takviyeler yaptığını aktararak, "Bizim için zor maç olacağını düşünüyorduk. Bizim içinde bulunduğumuz psikolojiden kurtulma adına oyuncularımın ciddi bir reaksiyon göstermesi gerekiyordu. Saha çalışmalarından ziyade oyuncuların psikolojik olarak rahatlamalarına, sezon başındaki görüntülerine tekrar kavuşmalarına yönelik çalışma yaptık." ifadelerini kullandı.

Doğru teknik ve doğru çalışmalarla sonucu aldıklarını vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Sadece bir maç kazandık. Hem bizim hem de takım için önemli bir başlangıçtı. Daha yolumuz uzun. Hafta içerisinde kupa maçımız var. Sayısal olarak biraz eksiğiz. Takviyelerimiz olacak. Bununla ilgili de yönetimle kontak halinde çalışıyoruz. Aramıza katılacak yeni arkadaşlarla hedefe odaklanmış, daha mücadeleci, daha iyi bir Boluspor izletiriz diye temenni ediyorum."

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Yusuf Randa, kaybettikleri için çok üzgün olduklarını, Boluspor'u tebrik ettiğini belirtti.

"Aslında maçın ilk yarısına baktığımız zaman kaybetmeyi hak ettiğimiz bir oyun olduğunu düşünmüyorum." diyen Randa, "Geçişlerle 2-3 tane çok net gol pozisyonumuz vardı, sonuçlandıramadık. En kötü 1 puan alabileceğimiz bir maçtı. Duran toptan yediğimiz bir gol, ikinci gol de artık oyun geçmişti yani. Bireysel bir hata yapmıştık, çok o kısma takılmıyoruz." dedi.

Randa, iki problemlerinin olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Birisi bizden kaynaklı, birisi bizden kaynaklı olmayan. Çok fazla sayıda ilk 11 oyuncusu kaybettik transfer sürecinde. Akabinde son oynadığımız maçta Kakuta, Emre ve Caner gibi çok fazla maç oynamış, maç sayısı olan oyuncularımızın sakatlığı buna etken oldu. Bunlar bizden kaynaklı olmayan problemlerdi. Bizden kaynaklı olan problemler de transfer süreci içerisindeyiz. Geçen hafta Melih ile Poyraz bir antrenmanla maça çıktı. Bu hafta Fofana ile Ruan bir antrenmanla maça çıktı. Tabii ki bir kabuk değiştiriyoruz."

Sakaryaspor'un güçlü bir camia olduğuna vurgu yapan Randa, "Sakaryaspor altındır, altın çamura düşse de değerini kaybetmez. Sakaryaspor her zaman çok değerli ve güçlü bir camiadır. Biz şuna inanıyoruz ki teknik ekibimiz, futbolcu grubumuz, yönetim kurulumuz Sakaryaspor'u bu zor durumdan çıkaracaktır. Bundan en ufak bir şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sakaryaspor, Boluspor, Futbol, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor'dan Sakaryaspor'a 2-0'lık Zafer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

20:59
Galatasaray’a yıldız isminden kötü haber
Galatasaray'a yıldız isminden kötü haber
20:35
Gülben Ergen’den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
19:25
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
18:58
Canlı anlatım: RAMS Park’ta goller üst üste
Canlı anlatım: RAMS Park'ta goller üst üste
18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 21:44:31. #7.11#
SON DAKİKA: Boluspor'dan Sakaryaspor'a 2-0'lık Zafer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.