Boluspor, Erdal Güneş ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktörlük görevi için Erdal Güneş ile anlaşmaya vardı.

Trendyol 1.Lig'de mücadele eden Bolu temsilcisi, geçtiğimiz haftalarda teknik direktör Ertuğrul Arslan ile yollarını ayırma kararı almıştı. Teknik adam arayışlarını bir süredir sürdüren kırmızı-beyazlı yönetim, son olarak Gaziantep FK'da görev yapan Erdal Güneş ile el sıkıştı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Erdal Güneş ile anlaşma sağlamıştır" ifadelerine yer verildi. - BOLU