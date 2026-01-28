Boluspor, Erdal Güneş ile Anlaştı - Son Dakika
Boluspor, Erdal Güneş ile Anlaştı

Boluspor, Erdal Güneş ile Anlaştı
28.01.2026 17:50
Boluspor, teknik direktörlük için Erdal Güneş ile anlaşma sağladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktörlük görevi için Erdal Güneş ile anlaşmaya vardı.

Trendyol 1.Lig'de mücadele eden Bolu temsilcisi, geçtiğimiz haftalarda teknik direktör Ertuğrul Arslan ile yollarını ayırma kararı almıştı. Teknik adam arayışlarını bir süredir sürdüren kırmızı-beyazlı yönetim, son olarak Gaziantep FK'da görev yapan Erdal Güneş ile el sıkıştı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Erdal Güneş ile anlaşma sağlamıştır" ifadelerine yer verildi. - BOLU

Kaynak: İHA

