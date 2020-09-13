Boluspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen sezon Hannover 96 takımında forma giyen Felipe ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Son Dakika › Spor › Boluspor, Felipe Trevizan Martins'i transfer etti - Son Dakika Spor

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