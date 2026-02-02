Boluspor Gökhan Akkan ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, stoper mevkisinde görev yapan Gökhan Akkan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamasına göre 28 yaşındaki futbolcu Gökhan Akkan, savunma hattını güçlendirmek amacıyla kadroya dahil edildi.
Futbol kariyerine Mersin İdman Yurdu altyapısında başlayan Akkan, profesyonel futbol hayatına da aynı kulüpte adım attı. Kariyeri boyunca çeşitli takımların kadrosunda yer alan tecrübeli savunmacı, son olarak Serikspor formasını giydi.
