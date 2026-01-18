Boluspor Mücadele Etti Ama Yenildi - Son Dakika
Boluspor Mücadele Etti Ama Yenildi

Boluspor Mücadele Etti Ama Yenildi
18.01.2026 20:16
Boluspor'un teknik sorumlusundan yenilgi sonrası maç değerlendirmesi; SMS Grup Sarıyer'i tebrik etti.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'e 2-1 yenilen Boluspor'un teknik sorumlusu Gökhan İpek, "Elimizdeki oyuncularla buralarda olmaya, mücadele etmeye ve oyunu güzelleştirmeye devam etmek istiyoruz." dedi.

İpek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadeleye çok iyi başladıklarını, maçın kendilerinin kontrolünde olduğunu söyledi.

Takımın bu şekilde gol yiyeceğini defalarca anlattığını ifade eden İpek, "Servet Çetin de 'Çalıştığımız yerden geldik, gol attık.' diye söylemiştir. Kazandılar, tebrik ederiz onları." diye konuştu.

İpek, oyunu domine ettiklerini, iki topun direkten döndüğünü anlatarak, "Golden önce bir pozisyon var ve orada faul var. Hakem devam ettiriyor oyunu. Sonra topun dönüşünde gol yiyoruz. Hakem, 'Özür dilerim faulmuş.' diyor. Biz oyun oynamak ve topa sahip olmak istiyoruz. Ama rakip sadece savunma yapıyor. Yenildik, üzgünüm. Çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Mücadele ettiklerini ancak gol yediklerini dile getiren İpek, "Ama bazen de bireysel bir oyuncu çıkıp bir şeyler de yapması gerekiyor. Kadro sayısı ve oyuncu adedi az. Olmadı. Elimizdeki oyuncularla buralarda olmaya, mücadele etmeye ve oyunu güzelleştirmeye devam etmek istiyoruz." dedi.

SMS Grup Sarıyer cephesi

SMS Grup Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin de çalıştıkları yerlerden gol yediklerini ve attıklarını kaydetti.

Boluspor'un zaaflarını belirlediklerini ve bunun üzerine çalıştıklarını anlatan Çetin, "Çalıştığımız şekilde gol bulduk. Oyuncu arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Çalışmalarımıza yönelik vermiş oldukları olumlu tepkiden dolayı da kutluyorum onları." dedi.

Çetin, Boluspor'un duran top organizasyonlarında etkili oyuncularının olduğunu, nitekim oradan da gol yediklerini söyleyerek, "Boluspor gibi bir takımdan, deplasmanda puan almak bizim gibi puanlara ihtiyacı olan takım için çok iyi oldu. Şiddetle puanlara ihtiyacımız var, bir an önce aşağıdan yukarıya atma anlamında. Çok şükür iyi galibiyet oldu. Oyuncularım çok iyi mücadele etti." ifadelerini kullandı.

Boluspor'un birkaç gol kaçırdığına ve sonucun farklı olabileceğine değinen Çetin, bunun da eleştirisini kendi içlerinde yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

