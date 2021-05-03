Bomba iddia: Apple katlanabilir iPhone'u 2023 yılında piyasaya sürecek - Son Dakika

Bomba iddia: Apple katlanabilir iPhone'u 2023 yılında piyasaya sürecek

03.05.2021 11:32
Bomba iddia: Apple katlanabilir iPhone'u 2023 yılında piyasaya sürecek, System.String[]

Apple hakkında yaptığı analizlerle tanınan Ming-Chi Kuo, firmanın üreteceği katlanabilir modelle ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Apple'ın 2023'te katlanabilir bir iPhone modelini piyasaya sürmek için çalıştığını belirten Kuo, bu modelin 8 inç büyüklüğünde, QHD+ çözünürlüğünde esnek OLED bir ekrana sahip olacağını aktardı. Firmanın 2023'te 15 ila 20 milyon katlanabilir iPhone satacağını da sözlerine ekleyen Kuo, telefonun gümüş nanotel dokunmatik ekran teknolojisini benimseyeceğine inanıyor.

Katlanabilir iPhone merakla bekleniyor. Zira Samsung'un Galaxy Z serisi ile, Huawei'nin ise Huawei Mate X serisi ile yer aldığı katlanabilir akıllı telefon sektöründe, Apple'ın neler yapacağı tam olarak kestirilemiyor. Apple'ın katlanabilir iPhone için "doğru zamanı" beklediği tahmin ediliyor. Apple hakkında yaptığı analizlerle tanınan Ming-Chi Kuo ise muhtemelen Apple'ın katlanabilir iPhone için belirlediği "doğru zamanı" bizlere sunuyor.

İŞTE KATLANABİLİR iPHONE İÇİN VERİLEN TARİH

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, bir araştırma notunda, katlanabilir iPhone için tarih verdi. Kuo, Apple'ın 2023'te katlanabilir bir iPhone modelini piyasaya sürmek için çalıştığını söyledi. Kuo'ya göre bu model 8 inç büyüklüğünde, QHD+ çözünürlüğünde esnek OLED bir ekrana sahip olacak.

Bomba iddia: Apple katlanabilir iPhone'u 2023 yılında piyasaya sürecek

MING-CHI KUO'DAN DİKKAT ÇEKEN TAHMİNLER

Katlanabilir akıllı telefonların tüm büyük akıllı telefon markaları için olmazsa olmaz olacağını ifade eden Kuo, Apple'ın 2023'te 15 ila 20 milyon katlanabilir iPhone satacağını tahmin ediyor. Kuo, telefonun gümüş nanotel dokunmatik ekran teknolojisini benimseyeceğine inanıyor. Bu teknoloji halihazırda HomePod'ta kullanılıyor. Bu ekran teknolojisi ayrıca, tek bir katlamadan fazlasını destekleyen gelecekteki katlanabilir cihazlar için gerekli bir teknoloji olarak görülüyor.

"EN BÜYÜK KAZANAN APPLE OLACAK"

Ming-Chi Kuo, yeni katlanabilir cihaz trendinin en büyük kazananının Apple olacağını söylüyor. Apple'ın katlanabilir iPhone modeline yönelik resmi bir açıklaması ise bulunmuyor.

Bomba iddia: Apple katlanabilir iPhone'u 2023 yılında piyasaya sürecek

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Son Dakika Ekonomi Bomba iddia: Apple katlanabilir iPhone'u 2023 yılında piyasaya sürecek - Son Dakika Ekonomi


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