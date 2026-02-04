Boncuk: Depremzede Dostluğun Sembolü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Boncuk: Depremzede Dostluğun Sembolü

Boncuk: Depremzede Dostluğun Sembolü
04.02.2026 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'daki konteyner kentte yaşayan Fatma Arat, Boncuk isimli köpeğiyle umut ve sevgi yayıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da konteyner kentte yaşama tutunan Fatma Arat'ın sahiplendiği 'Boncuk' isimli köpek milyonların sevgilisi oldu.

Yeşilyurt ilçesi Samanköy Konteyner Kent'te 21 metrekarelik yaşam alanını sahiplendiği can dostu Boncuk ile paylaşan Fatma Arat, depremin üçüncü yılında sokak hayvanları için umut oldu. Videoları kısa sürede milyonlara ulaşan Boncuk, adeta konteyner kentin ünlü maskotu haline geldi.

Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu olan ve sokak hayvanlarına daha fazla fayda sağlayabilmek için ikinci üniversite olarak veteriner teknikerliği eğitimi de alan Fatma Arat, Boncuk'un hikayesinin yağmur altında başladığını söyledi. Sahibi kısa süreliğine şehir dışında olduğu sırada doğumu başlayan Boncuk'un zor anlar yaşadığını belirten Arat, annesinin duyarsız kalmayarak köpeği konteynere aldığını ve bir dostluk hikayesinin başladığını söyledi.

'Boncuk' deyip geçmeyin, o ailenin bir parçası

Doğum sırasında iki yavrusunu kaybeden Boncuk'un o günden sonra ailelerinin bir parçası olduğunu belirten Arat, "Boncuk aslında sahipli bir çocuk. Sahibi burada yokken Boncuk'un doğumu dışarıda yağmurun altında başlıyor. Annem de onu görünce üzülüyor ve hemen içeri almış. O gün maalesef iki yavrusunu kaybetmişti" dedi.

"Boncuk çok uysal, zararsız ve sevecen"

Boncuk'un yuvasının bulunduğunu ancak çoğunlukla konteyner içinde kaldığını belirten Arat, "Boncuk çok uysal, zararsız ve sevecen. Sadece kapıya biri geldiğinde tepki veriyor, onun dışında hiç zorluğu yok" dedi.

"Hayvanseverlerle aramızda ortak bir dil oluştu"

Sosyal medyada paylaştığı videoların büyük ilgi gördüğünü ifade eden Arat, insanların videoları izlerken mutlu olmasının kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, "Konteynerde yaşadığımızı fark edince üzülenler oluyor ama biz insanların bizi gülerek, dans ederek ve mutlu anlarımızla hatırlamasını istiyoruz. Hayvan severlerle aramızda ortak bir dil oluştu" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Boncuk: Depremzede Dostluğun Sembolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

09:43
Bahçeli’nin görmek istemeyeceği anket
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
09:31
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor Uçak eski yıldızı almaya gidecek
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
08:40
Epstein’ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 10:00:42. #7.11#
SON DAKİKA: Boncuk: Depremzede Dostluğun Sembolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.