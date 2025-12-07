Boran Dönüşüyle Uzak Şehir'de Değişim Yaşandı - Son Dakika
Boran Dönüşüyle Uzak Şehir'de Değişim Yaşandı

07.12.2025 13:15
Burç Kümbetlioğlu, Boran karakterinin dönüşünün hikayeye etkilerini değerlendirdi.

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de hikayeye yeniden dahil olmasıyla tüm dengeleri değiştiren Boran'ı canlandıran Burç Kümbetlioğlu'ndan itiraf geldi. "Boran'ın dönmesi bana da sürpriz oldu" diyen başarılı oyuncu, onun görünmez varlığının seyirciyi diri tuttuğunu belirtti. "Alya ve Cihan aşkı artık oldu derken tekrar ortaya çıkmam izleyicilerin bir kısmı için tedirginlik, bir kısmı için heyecan yarattı" değerlendirmesini yapan Kümbetlioğlu, "Boran, bu hikayenin dinamiği açısından çok önemli" ifadesini kullandı.

"GÖZÜMDEKİ YAŞI KAMERAMANLAR YAKALADI"

Kariyerinde ilk defa gözleri kapalı vaziyette bu kadar uzun süre oynadığını söyleyen Burç Kümbetlioğlu, yaşadığı tecrübeyi de anlattı: Artık oyuncu arkadaşlarımın sesinden oyunlarını okuyabilir hale geldim. Değişik bir deneyim oldu benim için. Ünlü oyuncu, Gonca Cilasun'un hayat verdiği Sadakat'in Boran'ın yaşadığını öğrendiği sahnede, "Kestik, dediklerinde gözlerimden yaşlar akıyordu. Kameramanlar yakaladı" sözleriyle yaşadığı derin etkiyi vurguladı.

"HİKAYEDE HERKES HEM HAKLI HEM HAKSIZ"

İzlenme rekoru kıran Uzak Şehir'in başarısını senaryonun samimiyetine bağlayan oyuncu, "Uzak Şehir halka çok dokunan bir hikayeye sahip. Bizden parçalar taşıdığı için izleyici kendini buluyor. Senden, benden bir şey varsa peşini bırakmıyorsun" dedi. Çok yetenekli oyuncularla böyle iyi bir projenin içinde olmanın mutlu hissettirdiğini dile getiren Burç Kümbetlioğlu, kendi hayatındaki kırmızı çizgisini, "Hak ihlalleri ve saygısızlık" olarak tanımladı. Beste Sırapınar'ın YouTube programına konuk olan oyuncu, gerçek hayatta Boran'ın yerinde olsa nasıl davranacağıyla ilgiliyse şunları söyledi: Bizim hikayede herkes hem haklı hem haksız. Dizideki durum çok affedilecek bir durum değil.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle pazartesi akşamları Kanal D'de.

Kaynak: DHA

