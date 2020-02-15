Borç vermediği için öldürülen kadının oğlu; "Bileziklerini vermeyince annemi bıçakladı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Borç vermediği için öldürülen kadının oğlu; 'Bileziklerini vermeyince annemi bıçakladı' - Son Dakika

Borç vermediği için öldürülen kadının oğlu; "Bileziklerini vermeyince annemi bıçakladı"

6 saat önce

Aydın'ın Köşk ilçesinde, kendisine borç vermediği için evli ve dört çocuk annesi Nuran Erkan'ı dört yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı Okan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Borç vermediği için öldürülen kadının oğlu;

Aydın'ın Köşk ilçesinde, kendisine borç vermediği için evli ve dört çocuk annesi Nuran Erkan'ı dört yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı Okan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre olay şöyle gelişti; Aydın'a bağlı Köşk ilçesi Soğukkuyu Mahallesinde önceki gün meydana gelen olayda, bir incir paketleme tesisinde çalışan Okan D. (32), iddiaya göre borçları nedeniyle sıkıntıya düşmesinin ardından altın ve parasının olduğu bildiği Nuran Erkan'ın evine gitti. Kapıyı açan Nuran Erkan'ın oğlu S.E.'ye annesi ile görüşmek istediğini ifade etti. S.E. bu sırada annesine seslenmek üzere salona yöneldiğinde içeri giren Okan D. Nuran Erkan'la karşı karşıya geldi. Konuşmak istediğini belirten Okan D., Erkan'dan borç para istedi. Bu sırada konuşmaları odasının kapısının yanında dinleyen S.E. ifadesinde, "Biz izin vermeden içeri girdi. Annemle konuşurken borç para istedi. Annem 'yok' deyince 'paran yoksa kolundaki bilezikleri ver' dedi. Annem yine 'hayır' deyince bir anda annemin çığlıklarını duydum. Yanlarına geldiğimde Okan D. annemin üzerinde ona bıçak sallıyordu. Hemen müdahale ettim. Elinden bıçağı almaya çalıştım. Annem kanlar içindeydi. O sırada Okan D. pencereden kaçtı. Kahveye gidip annemi bıçakladığını söylemiş ve içmek için bir sigara istemiş. Ben hemen 112 ambulansını aradım. Ardından da polisi aradım" dedi.


112 ekiplerince ilk yardımı yapılarak hastaneye kaldırılan talihsiz kadın Nuran Erkan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Borç istemek için evine gittiği mahalleden tanıdığı 4 çocuk annesi Nuran Erkan'ı oğlu S.E.'nin gözü önünde bıçakla dört kez yaraladığı Nuran Erkan'ın ölümüne neden olan Okan D. İse polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aydın'da mahkemeye çıkartılan Okan D. tutuklanarak ceza evine kondu.


Talihsiz kadın Nuran Erkan, Nazilli Yıldıztepe mahallesindeki Bilal-i Habeşi Camisinde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Cenazeye Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, Belediye Meclis Üyeleri, vatandaşlar ve Erkan'ın yakınları katıldı. - AYDIN

Aydın, Köşk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:44 Kaynak: İHA
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