Borcu için icracılar geldi, eşyalarını yakıp pencereden attı

GAZİANTEP'te, borcundan dolayı evine icracıların geldiği Nahsen Bozkurt, kendisini kilitlediği odada eşyalarını yakıp, pencereden attı. Mahallede tedirginliğe yol açan Bozkurt'u, polis 2 saatte ikna etti.

Olay, öğle saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, esnaflık yapan Nahsen Bozkurt'un borcundan dolayı 2 katlı evine icracılar geldi. Ekiplerin avukat nezaretinde gelişine öfkelendiği belirtilen Bozkurt, 1'inci kattaki evinin odasına girip, kapıyı kilitledi. Odadaki eşyalarını yakarak pencereden atan Bozkurt'un evi de yakacağını söylemesiyle olay yerine takviye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, Bozkurt'u iknaya çalışırken, itfaiye ekipleri de binanın önüne branda açıp önlem aldı. Yaklaşık 2 saat sonra polisler tarafından ikna edilip, evden çıkarılan Nahsen Bozkurt, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.