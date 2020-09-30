Borcu olduğunu öne sürerek PTT şubesini soydu - Son Dakika

Borcu olduğunu öne sürerek PTT şubesini soydu

ANTALYA'da PTT şubesine giren ve elinde ekmek bıçağı bulunan kimliği belirsiz kişi, kasada duran Serpil Büyük'ü (41), "Borcum var, zaten cezaevine gireceğim" diyerek tehdit edip, kasadaki yaklaşık 5 bin lirayı alarak, kaçtı.

Borcu olduğunu öne sürerek PTT şubesini soydu, System.String[]

ANTALYA'da PTT şubesine giren ve elinde ekmek bıçağı bulunan kimliği belirsiz kişi, kasada duran Serpil Büyük'ü (41), "Borcum var, zaten cezaevine gireceğim" diyerek tehdit edip, kasadaki yaklaşık 5 bin lirayı alarak, kaçtı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'ndeki PTT şubesinde meydana geldi. Güvenlik görevlisinin olmadığı ve tek kişinin çalıştığı şubeye, akşam saatlerinde başında şapka ve yüzünde maske ile giren kimliği belirsiz kişi, kasaya yöneldi. Kasada görevli Serpil Büyük, gelen kişiye ne işlem yapmak istediğini sordu. Bu sırada yanında getirdiği ekmek bıçağını Büyük'e doğrultan şüpheli, "Borcum var, zaten cezaevine gireceğim. Kasadaki parayı ver" dedi. Büyük, yaşadığı korkuyla kasadaki yaklaşık 5 bin lirayı şüpheliye verdi. Parayı alan şüpheli, PTT şubesinden koşarak, kaçtı. Serpil Büyük ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şubede çalışma yapan polis, Büyük'ün ifadesine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek, soyguncunun eşkalini belirlemeye çalışan polis ekipleri, geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürüyor.


Borcu olduğunu öne sürerek PTT şubesini soydu
Borcu olduğunu öne sürerek PTT şubesini soydu
Borcu olduğunu öne sürerek PTT şubesini soydu
Borcu olduğunu öne sürerek PTT şubesini soydu
Borcu olduğunu öne sürerek PTT şubesini soydu

Habipler, Kepez, Polis, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 18:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Borcu olduğunu öne sürerek PTT şubesini soydu - Son Dakika

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