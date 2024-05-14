Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti

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Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

14.05.2024 08:33  Güncelleme: 08:52
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"Taçsız Kral", "Yılan Hikayesi" ve "İstanbul Kırmızısı" gibi yapımlarda yer alan usta oyuncu Ayten Gökçer 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek. Gökçer için devlet töreni yapılmayacak. Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan usta oyuncu Ayten Gökçer, 2017'de felç geçirmişti.

GÖKÇER'İN KIZINDAN ANNESİNE VEDA MESAJI

Ayten Gökçer'in kızı Aslı Gökçer acı haberi, "Kafa tuttuğu hastalığın, kafası bile yerinde değilken... En yakınlarımızı bile inandıramadık hastalığına çünkü zekası her şeyin önüne geçti. Son zamanlara kadar şaşırttı, kahkahalara boğdu yetmez gibi akıl verdi. Bu sefer gitmeyi seçti kalbinden hiç eksiltmediği annesine, Cüneyt'ine... Aslı'sını, Efe'sini, Yonca'sını, damadı Kerem'ini, Ayşen'ini, Cansu'sunu Lal'ini güçlü yüreğine aldı ve sessizce gitti. Çok sevdik seni annem, çok kırık kalbimiz" sözleriyle duyurdu.

AYTEN GÖKÇER KİMDİR?

Ankara doğumlu Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 yılında dünyaya geldi. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosunda göreve başladı.

1964 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile dünyaevine giren Ayten Gökçer'in Aslı Gökçer Oba adında kızı var. Eşi tiyatrocu Cüneyt Gökçer ise 23 Aralık 2009 yılında hayatını kaybetti.

1965 yılında yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı ve Ajda Pekkan, Erol Taş, Gönül Yazar ile beraber Galatasaray'ın efsane futbolcusu ve gol kralı Metin Oktay'la başrolü paylaştığı Taçsız Kral filmiyle sinemaya başladı. Ama sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. Yedi Kocalı Hürmüz adlı müzikalde Hürmüz rolü ile başrolde oynadı. Usta oyuncu, Yılan Hikayesi ve İstanbul Kırmızısı gibi yapımlarla hafızalara kazındı.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

1988'de Devlet Sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı. 1999 yılında Yılan Hikayesi adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. Gökçer'in kazandığı ödüllerden bazıları ise şöyle:

  • 1966 - 1967 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü
  • 1970 - 1971 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü
  • 1974 Gazeteciler Derneği En İyi Sanatçı ödülü
  • 1975 Gazeteciler Derneği En İyi Kadın Sanatçı ödülü
  • 1976 Tercüman gazetesi okuyucu oyları ile Yılın Sanatçısı ödülü
  • 1982 Ses Mecmuası Yılın En İyi Kadın sanatçısı ödülü
  • 1989 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü
  • 1990 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü
  • 1992 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü
  • 1997 Türk İş Kadınları derneği En İyi Sanatçı ödülü
Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Ayten Gökçer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Osman Dönmez: Dün vanda operasyonda yıldırım düşmesi sonucu vatanı için bir güvenlik korucumuz şehit oldu,milletimizin başı saolsun. 75 6 Yanıtla
  • Okan Derin: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 40 1 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek: tam bir hanım efendiydi sevenlerin başı sağolsun Allah rahmet etsin 35 0 Yanıtla
  • Davut Kochan: Atasının yanına gitti 6 20 Yanıtla
    kamer tekeş: kalbin gibi bir hayatin olsun !!! 5 0 Murat Yılmaz: herkesin hayatı kalbi gibi olsaydı kafirler, putperestler, heykelciler içecek su bulamazdı. O yüzden rahat ol 1 2
  • red dragon: başımız sağolsun Türk TV radyo ???? 22 1 Yanıtla
  • İsmet Şen: Sevenlerin başı sağolsun. 19 1 Yanıtla
  • Mihrican Işkın: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah ailesine sabırlar diliyorum 11 1 Yanıtla
  • Ali Arslan: Nur içinde yatsın,büyük sanatçıydı. 4 0 Yanıtla
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