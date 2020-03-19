Börek almaya gelen gence otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

AKSARAY'da börek almak için aracından inen Mevlit Han Ergün (16), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Ergün'ün çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 2 metre havaya fırlayıp yere düşüp sürüklenme anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaza saat 08.10 sıralarında sanayi sitesi girişinde meydana geldi. Ehliyetsiz Mevlit Han Ergün, yönetimindeki 68 ER 433 plakalı hafif ticari aracı yolun sağına park etti. Ardından da börek almak için aracından indiği sırada Mustafa Altınsoy (20) yönetimindeki 68 BJ 480 plakalı otomobil, Ergün'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 2 metre havaya fırlayan Ergün, yere düşüp sürüklendi. O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Ergün, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ergün'ün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kazanın ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücü Mustafa Altınsoy, "Sağ şeritten geliyordum, solumdan gelen bir araç beni sıkıştırdı. O sırada çarptığım kişi arabadan indi, çarptım."dedi.

Kazadan sonra oğlunun yaralandığını öğrenip hastaneye gelen Fadime Ergün, oğlunu sedye üzerinde görünce "Oğlumun bir şeyi var mı?" diyerek ağladı.