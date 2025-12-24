Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Artış Gösterdi - Son Dakika
Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Artış Gösterdi

24.12.2025 19:22
BIST 100 endeksi, günü 11.340,10 puandan kapatırken, günlük artışı 49,74 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 49,74 puan artarak 11.340,10 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 26,64 puan ve yüzde 0,24 artışla 11.317,01 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.313,77 puanı, en yüksek 11.386,06 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 değer kazanarak 11.340,10 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 74,50 puan ve yüzde 0,61 artışla 12.325,10 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,91, hizmetler endeksi yüzde 0,74, sanayi endeksi yüzde 0,30 ve mali endeks yüzde 0,10 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 39'u geriledi 4 tanesi yatay seyretti. Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN, Sasa Polyester ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 465,8 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 465,8 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 200 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,77 bileşik getirisi yüzde 37,79 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,7135, satışta 42,8846 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,7175, satışta 42,8887 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1780, sterlin/dolar paritesi 1,3505 ve dolar/yen paritesi 155,777 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 azalışla 61,930 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

