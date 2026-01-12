Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükseliyor - Son Dakika
Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükseliyor

12.01.2026 13:28
BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %0,81 artışla 12.299,88 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,93 puan ve yüzde 0,81 artışla 12.299,88 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 83,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,8, holding endeksi ise yüzde 0,6 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,05 ile ticaret, en çok düşen ise yüzde 0,59 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik artan endişeler ve jeopolitik gelişmeler risk unsuru olarak öne çıkıyor.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi günün ilk yarısını genele yayılan alımlarla pozitif tamamlarken gün içerisinde en yüksek 12.378,76 seviyesini görerek rekor tazeledi.

Analistler, günün geri kalanında jeopolitik gelişmelerin ve Fed'e yönelik endişelerin yanı sıra Almanya'da cari dengenin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükseliyor
