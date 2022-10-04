Borsa İstanbul Hisselerinde Manipülasyon Yaptığı İddia Edilen Şüphelilerden 5'i Tutuklanma Talebiyle Nöbetçi Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Borsa İstanbul Hisselerinde Manipülasyon Yaptığı İddia Edilen Şüphelilerden 5'i Tutuklanma Talebiyle Nöbetçi Hakimliğe Sevk Edildi

04.10.2022 19:05

Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sevk edilen şüpheliler arasında borsa tarihinin ilk vadeli işlemler krizinin sorumlusu olarak gösterilen Mehmet Akdere de bulunuyor.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sevk edilen şüpheliler arasında borsa tarihinin ilk vadeli işlemler krizinin sorumlusu olarak gösterilen Mehmet Akdere de bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'borsada manipülasyon ve haksız kazanç elde etme' soruşturması kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kurulan örgüte üye olma' ve 'Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kanunu'na muhalefet' suçlarını işleyerek haksız kazanç sağladığı iddia edilen ve gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında SPK Kanunu'nun 107. maddesinde yer alan 'işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı' suçundan işlem başlatılmıştı.

5 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüphelilerin savcılık işlemleri tamamlandı. Aralarında Mehmet Akdere'nin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerden biri ev hapsi, ikisi ise konutuna en yakın kolluk birimine imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

YORUMLAR
500
Borsada manipülasyon soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı Borsada manipülasyon soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu
Kaynak: ANKA

Borsa İstanbul, Mehmet Akdere, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Borsa İstanbul Hisselerinde Manipülasyon Yaptığı İddia Edilen Şüphelilerden 5'i Tutuklanma Talebiyle Nöbetçi Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
00:46 Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! Barcelona'ya attığı golle mağlup etti
00:39 Yunan sözcü dev zirve öncesi bombayı patlattı! Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyor
00:28 İndirim bekleyen araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta çifte zam geldi
00:04 Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı! 5 milyar lira kar yapmışlar
00:01 CHP'nin başörtüsü çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hak ve özgürlükler paketi çalışmasını açıklayacak
23:43 Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler
23:38 Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yükseldi! Askeri üstlerinde patlama yaşandı
23:19 Seçim hazırlığına başlayan 5 partiden, yeni bir ittifak geliyor! Adı da açıklandı
22:34 Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi
22:32 Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 01:16:42. #1.12#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul Hisselerinde Manipülasyon Yaptığı İddia Edilen Şüphelilerden 5'i Tutuklanma Talebiyle Nöbetçi Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement