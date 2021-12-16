ESKİŞEHİR - Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarı Anadolu Üniversitesinde açıldı - Son Dakika

Borsa İstanbul (BIST) katkılarıyla Anadolu Üniversitesi bünyesinde oluşturulan Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarı'nın (BISTLAB) açılışı gerçekleştirildi.

AÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki laboratuvarın açılışında bir konuşma yapan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Borsa İstanbul'un alıcı ile satıcıyı buluşturan, arz ile talebin kesiştiği bir platform olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul'un BISTECH altyapısıyla NASDAQ'tan aldığı teknolojiyle dünyanın en iyi BT altyapısına sahip olduğunu anlatan Ergun, şöyle devam etti:

"Yatırımcıların en hızlı şekilde, en etkin şekilde borsamızda alım ve satım yapmasını istiyoruz. Bu yeni teknolojiyle hızımız 4 kat arttı, kapasitemiz 10 kat arttı. Sadece ve sadece yatırımcılarımız için. Biz dünyanın en likit borsasıyız, Dünya Borsalar Federasyonunun sıralamasına göre. Bu şu demek; bunu bir örnekle anlatayım. 22 Mart'ta Borsa İstanbul tarihinde ilk defa, belki son defa ciddi anlamda bir düşüş yaşadı. Endeks devre kesiciler çalıştı ki bu da tarihinde ilk kez çalıştı. Bu pazartesiydi. Salı günü de düştü. Hepimizin görmediği, arkasında yatan ve buzdağının görünmeyen kısmı neydi? O da şuydu; o gün satmak isteyip, satamayan bir tane satıcı yoktu. Yüzde 10 dahi olsa düşüş eğer bir yatırımcı o gün payını satmak istiyorsa satmayı başardı. Neden? Çünkü dünyanın en likit borsasıyız. Bunu sağlayan kim? Bu gücü borsamıza veren kim? Dünya Borsalar Federasyonundaki sıralamada birinci sıraya taşıyan kim? Bizim güçlü, yerli, bireysel yatırımcılarımız."

"Önce tasarruftan başlanmalı"

Ergun, Borsa İstanbul'un bu sene "enlerin borsası" olduğuna değinerek, bu yıl endekste, işlem hacminde, halka arzlarda rekor kırdıklarını aktardı.

Sermaye piyasalarında yatırımcının önemine değinen Ergun, şu bilgileri paylaştı:

"2020 ocak ayında yatırımcı sayımız 1,2 milyondu. Bugün 2,5 milyon. 2 katına çıkmış. 2020 Ocak'a kadar tüm tarih boyunca geldiği yer 1,2 milyon, 2020 Ocak'tan bugüne kadar 2 senede geldiği yer 2,5 milyon. Birden 2 katına çıkmış yatırımcı sayısı. Yatırımcılarımızın bir şekilde finansal okur-yazarlığını artırmamız lazım. Neden? Yatırımcı tamam da doğru yatırım yapabiliyor mu? Doğru yatırımdan önce tasarruf yapabiliyor mu? Önce tasarruftan başlaması lazım. Tasarruf yapmasını, aile bütçemizi yönetmesini bilmiyoruz. Yatırımcılarımızın önce aile bütçesinden başlayarak, kendilerini bir vizyon, bir plan, bir strateji çerçevesinde eğitmeleri lazım. Daha sonra tasarruf yapmayı öğrenmeleri lazım. Sonra o tasarrufu da yine belli bir strateji çerçevesinde akıllı bir şekilde yatırıma çevirmesi lazım. Bunların hepsinin toplamına 'yatırımcıların finansal okur-yazarlığının artırılması' diyoruz."

Ergun, finansal okur-yazarlığı yüksek bir yatırımcı kitlesine sahip olamazlarsa yaptıkları çalışmaların, altyapıların, ürünlerin hiçbir öneminin olmayacağını, yanlış yönetilerek, yanlış işlemlere konu edilerek kaybolup gideceğini vurguladı.

Korkmaz Ergun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer finansal okur-yazarlığı yüksek, tasarruf bilinci yüksek, yatırım bilinci yüksek yatırımcılara sahip olursak, o yatırımcılar bizim sunduğumuz ürünleri, hizmetleri doğru kullanmasını bilir ve bu doğru kullanım, doğru yönetimin sonucunda da kar elde ederler, sermayelerini büyütürler. Bu iş bir ulusal çıkar meselesi. Tasarruf yapmak, tasarrufları doğru şekilde yatırıma yönlendirmek ulusal bir çıkar meselesi. Aile bütçemizi yönetirken, sonrasında tasarruf yaparken, sonrasında yatarım yaparken kesinlikle bilinçlenmemiz, kendimizi eğitmemiz... Bütün bunların biz üst başlığına 'finansal okur-yazarlığı yükseltmek' diyoruz. Finansal okur-yazarlığı yüksek bir yatırımcı kitlesine sahip olmak bu kadar önemliyken, biz de Borsa İstanbul olarak bunun en doğru adresi üniversitelerimize, gençlerimize, onların ayaklarına giderek birer laboratuvar kurmak istiyoruz. Bu laboratuvarda önce kendinizi tanıyın."

"Bir şirket hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız KAP haberlerini takip edin"

Gençlere seslenen Ergun, şunları kaydetti:

"Yarın gerçek hayatta, yatırım yapmaya gittiğinizde, bir aracı kurumla çalıştığınızda lütfen aracı kurumunuzdaki yatırım danışmanlarınıza itibar edin. Lütfen aracı kurumumdan analist raporlarını, araştırma raporlarını okuyun. Medya artık o kadar elinizde ki ulaşabilmek artık o kadar kolay ki biraz vakit ayırın bu işlere. Uluslararası çok kabul görmüş bankaların, yatırım kuruluşlarının raporlarını okuyun. Sosyal medyadaki tüyoları okumayın. Okuyacaksanız da gitmemeniz gereken yeri öğrenmek için okuyun. KAP haberlerini takip edin. Bizim 'Kamuyu Aydınlatma Platformu' diye web tabanlı bir sitemiz var. Orası bizim Resmi Gazetemiz. Orası şunun için önemli, piyasaların en önemli özelliği etkin piyasadır. Etkin piyasa bütün haberlerin doğru bir şekilde, kaynağından ama bütün taraflara aynı anda, eş anda ulaşılabildiği bir ortamdır. Lütfen sosyal medyaya itibar etmeyiniz. Lütfen bir şirket hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız KAP haberlerinden takip ediniz. Orada şirketin finansal tablolarını inceleyiniz, özel durum açıklamalarını inceleyiniz.

O şirket hakkında aracı kurumların kendi resmi web sayfalarında yayınladıkları araştırma raporlarını, inceleme raporlarını, analist raporlarını inceleyiniz. İnceleyiniz ki finansal okur-yazarlığınızı yükseltiniz. Finansal okur-yazarlığınızı yükselttikten sonra yatırım yapınız ama bu da yetmez. Biraz da laboratuvara girip tecrübe etmek lazım, denemek lazım. Bir defa kaza yapmak lazım, düşmek lazım, kalkmak lazım. İşte o ikinci adres de burası. Burada öğrenciyken yapacağınız tercihler, kararlarla önce kendinizi tanıyacaksınız. Risk iştahınızı ölçeceksiniz. Ondan sonra gerçek hayatta işlem yapmaya başlayacaksınız."

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ise finansal piyasaların iktisadi gelişmişlik için önemli olduğunu belirterek, Borsa İstanbul'un lider finansal piyasalardan biri olduğuna dikkati çekti.

BISTLAB'da genç tasarrufçuların ve genç yatırımcıların finansal bilgilerini artıracağını bildiren Erdal, "Finansal araçları öğrenecekler. Simülasyon ortamında alacaklar, satacaklar, kaybedecekler, kazanacaklar. Aynı zamanda burasının verdiği imkanlarla birlikte yetkin finansal piyasa uzmanı olarak yetişmiş olacaklar." dedi.

Konuşmaların ardından Ergun ve Erdal ile beraberindekiler tarafından BISTLAB açılışı yapıldı.