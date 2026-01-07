Borsa Manipülasyonu Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika
3-sayfa

Borsa Manipülasyonu Operasyonu: 15 Gözaltı

07.01.2026 08:10
İstanbul merkezli operasyonda, borsa manipülasyonu iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan şikayetler doğrultusunda bir şirket adına sosyal medya hesaplarından pay piyasasına yönelik manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Borsa İstanbul'da bir şirket hisselerinde yapay fiyat hareketleri oluşturdukları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul Cumhuriyeti başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyonun düğmesine bastı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda İstanbul, Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın ve Adana'da operasyon düzenlendi. Piyasa dolandırıcılığı suçlamalarıyla 15 kişiyi gözaltına aldı.

SPK raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde sosyal medya üzerinden spekülasyon yaparak yapay fiyat hareketleri oluşturmakla suçlanan 15 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenilirken, soruşturmada "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarının işlendiği belirlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Finans, Borsa, Son Dakika

3-sayfa

Borsa Manipülasyonu Operasyonu: 15 Gözaltı
