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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 57 milyar lira olarak hesaplandı.

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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 57 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding52.138.063.9081,50
Garanti Bankası42.882.000.0000,83
Akbank40.664.000.0000,79
Tüpraş31.427.609.6002,45
Turkcell29.040.000.0001,67
Enka İnşaat28.800.000.0000,78
İş Bankası (C)28.259.811.6000,52
Bim Mağazalar27.384.720.0006,77
Ereğli Demir Çelik26.215.000.0000,91
Türk Telekom25.130.000.0002,80
Ford Otosan22.809.150.0004,94
ASELSAN22.013.400.0001,84
Yapı ve Kredi Bank.21.117.628.2100,53
Türk Hava Yolları18.975.000.0000,51
İskenderun Demir Çelik18.850.000.0001,24
Sabancı Holding18.832.928.2830,59
Arçelik13.960.544.7151,55
Anadolu Efes12.777.631.5761,06
Vakıflar Bankası12.675.000.0000,42
Tofaş Oto. Fab.12.100.000.0003,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:40 Kaynak: AA
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