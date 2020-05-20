Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 220 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 220 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.342.778.516
|1,06
|Bim Mağazalar
|37.707.120.000
|8,06
|ASELSAN
|33.288.000.000
|2,47
|Garanti Bankası
|32.550.000.000
|0,59
|Enka İnşaat
|31.000.000.000
|0,79
|Turkcell
|30.360.000.000
|1,63
|Akbank
|28.444.000.000
|0,53
|Ereğli Demir Çelik
|27.860.000.000
|0,83
|Türk Telekom
|26.705.000.000
|2,68
| İş Bankası (C)
|21.734.855.100
|0,37
| Ford Otosan
|20.966.872.500
|5,22
|Tüpraş
|20.371.601.920
|1,57
| İskenderun Demir Çelik
|20.184.000.000
|1,12
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.330.101.286
|0,44
|Sabancı Holding
|17.037.372.824
|0,52
|Türk Hava Yolları
|14.904.000.000
|0,37
|Vakıflar Bankası
|11.650.000.000
|0,35
| Koza Altın
|11.452.750.000
|1,99
|Şişe Cam
|10.980.000.000
|0,76
| Tofaş Oto Fabrikaları
|10.500.000.000
|3,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 02:34 Kaynak: AA
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