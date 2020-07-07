Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 373 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 373 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.671.523.881
|1,14
|Bim Mağazalar
|43.354.080.000
|9,27
|Aselsan
|37.164.000.000
|2,58
|Turkcell
|36.124.000.000
|1,93
|Enka İnşaat
|35.336.000.000
|0,89
|Garanti Bankası
|34.944.000.000
|0,64
|Akbank
|31.304.000.000
|0,58
|Ereğli Demir Çelik
|29.855.000.000
|0,89
|Türk Telekom
|28.490.000.000
|2,86
| Ford Otosan
|26.318.250.000
|6,55
| İş Bankası (C)
|24.254.838.300
|0,41
|Tüpraş
|22.237.224.960
|2,09
| İskenderun Demir Çelik
|21.460.000.000
|1,19
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.272.923.082
|0,48
|Vakıflar Bankası
|20.192.068.273
|0,60
|Sabancı Holding
|18.771.716.165
|0,57
|Türk Hava Yolları
|16.063.200.000
|0,39
|T. Halk Bankası
|15.114.772.727
|0,46
|Şişe Cam
|14.602.500.000
|1,01
|Anadolu Efes
|13.156.578.944
|1,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:59 Kaynak: AA
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