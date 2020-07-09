Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 332 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 332 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.124.626.070
|1,10
|Bim Mağazalar
|41.836.080.000
|8,94
|Aselsan
|36.274.800.000
|2,52
|Turkcell
|34.628.000.000
|1,85
|Enka İnşaat
|33.880.000.000
|0,85
|Garanti Bankası
|33.222.000.000
|0,61
|Ereğli Demir Çelik
|30.380.000.000
|0,91
|Akbank
|29.952.000.000
|0,56
|Türk Telekom
|27.895.000.000
|2,80
| Ford Otosan
|25.879.612.500
|6,44
| İş Bankası (C)
|23.984.840.100
|0,41
|Tüpraş
|21.611.176.960
|2,04
| İskenderun Demir Çelik
|21.112.000.000
|1,17
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.681.629.492
|0,47
|Vakıflar Bankası
|19.332.831.325
|0,58
|Sabancı Holding
|18.934.948.480
|0,58
|Türk Hava Yolları
|15.939.000.000
|0,39
|T. Halk Bankası
|14.422.115.385
|0,44
|Şişe Cam
|14.355.000.000
|0,99
|Arçelik
|13.399.690.305
|1,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:51 Kaynak: AA
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