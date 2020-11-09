Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 679 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Enka İnşaat 43.008.000.000 0,87 Bim Mağazalar 42.746.880.000 8,47 Ford Otosan 42.039.018.000 8,81 Koç Holding 41.385.856.176 0,95 ASELSAN 40.812.000.000 2,53 Ereğli Demir Çelik 39.620.000.000 0,99 Turkcell 35.992.000.000 1,77 Garanti Bankası 31.416.000.000 0,52 Akbank 27.976.000.000 0,47 İş Bankası (C) 26.414.823.900 0,41 Türk Telekom 24.885.000.000 2,32 İskenderun Demir Çelik 23.084.000.000 1,05 Yapı ve Kredi Bankası 20.864.216.671 0,45 Şişe Cam 20.707.327.020 0,95 Tüpraş 20.609.500.160 2,13 Sabancı Holding 19.363.433.305 0,53 Arçelik 19.055.535.381 1,50 Vakıflar Bankası 16.403.614.458 0,38 Türk Hava Yolları 14.738.400.000 0,34 Tofaş Oto Fabrikası 13.910.000.000 3,91 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Şike kumpası tanığı: F.Bahçe'ye yapılan operasyon 3 ay önceden belliydi

12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! PKK'lı terörist Mesut Taşkın, MİT operasyonuyla öldürüldü

Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi

Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası gözler AK Parti MYK toplantısına çevrildi

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı

İlham Aliyev: Ermenistan, Dağlık Karabağ'da elinde kalan 3 bölgeden çekilirse savaşı durdururuz