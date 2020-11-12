Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 695 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.635.165.140 1,07 ASELSAN 41.610.000.000 2,58 Bim Mağazalar 41.593.200.000 7,74 Enka İnşaat 40.936.000.000 0,83 Ereğli Demir Çelik 39.375.000.000 0,98 Ford Otosan 38.108.826.000 7,98 Garanti Bankası 36.246.000.000 0,60 Turkcell 34.760.000.000 1,71 Akbank 32.448.000.000 0,55 İş Bankası (C) 30.779.794.800 0,48 Türk Telekom 27.825.000.000 2,59 Yapı ve Kredi Bankası 23.398.332.057 0,50 İskenderun Demir Çelik 23.055.000.000 1,05 Tüpraş 22.362.434.560 2,31 Sabancı Holding 21.342.625.118 0,59 Şişe Cam 20.676.694.879 0,95 Vakıflar Bankası 18.278.313.253 0,41 Arçelik 18.258.176.099 1,44 Türk Hava Yolları 16.077.000.000 0,37 Coca Cola İçecek 14.333.793.566 1,67 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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